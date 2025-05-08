Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SANA POS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SANA POS
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SANA POS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 191A Hà Huy Tập, P. Hòa Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu.
- Khai thác tệp khách sẵn có
- Chăm sóc khách hàng cũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc các vị trí tương đương.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Đam mê với công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
- Khả năng làm việc độc lập tốt.
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SANA POS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (Lương cơ bản + Lương hoàn thành KPI + Lương vượt KPI).
- Thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng ngày lễ, Tết, lương tháng 13.
- Được đào tạo kỹ năng trong quá trình làm việc.
- Bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANA POS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19 Bàu Hạc 3, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

