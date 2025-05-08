Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SANA POS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 191A Hà Huy Tập, P. Hòa Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu.

- Khai thác tệp khách sẵn có

- Chăm sóc khách hàng cũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc các vị trí tương đương.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Đam mê với công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

- Khả năng làm việc độc lập tốt.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SANA POS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (Lương cơ bản + Lương hoàn thành KPI + Lương vượt KPI).

- Thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng ngày lễ, Tết, lương tháng 13.

- Được đào tạo kỹ năng trong quá trình làm việc.

- Bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANA POS

