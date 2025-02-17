Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 Bích Câu, Phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội - Chùa Vẽ - Hoa Linh Tự, Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng - Tòa nhà WASECO Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại Học/Cao Đẳng liên quan về Logistics như Đại Học Ngoại thương; Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại; Đại Học Giao thông Vận tải, …

- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu/ Logistics, marketing, sale.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao không giới hạn.

Ứng viên có nhiều kinh nghiệm Sales logistics có thể được offer vị trí leader

Được thưởng vào dịp Lễ, Tết, tháng 13 (tối thiểu là 15 tháng lương/năm).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao Động Việt Nam.

Khi tham gia đội ngũ cán bộ nhân viên VNTlogistics các bạn sẽ có cơ hội:

+ Hưởng các chế độ đãi ngộ: Khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện có uy tín, mua bảo hiểm sức khỏe 24/24, bảo hiểm sức khỏe toàn diện và được khám/ chữa/ điều trị tại các bệnh viện uy tín trên toàn quốc.

+ Các chính sách đãi ngộ như: được cơ hội mua cổ phiếu ưu đãi của công ty, được đào tạo, cơ hội đi du lịch hàng năm trong nước và ngoài nước, tham gia các hoạt động phong trào đoàn, đảng của công ty.

+ Đối với lao động nữ ngoài hưởng trợ cấp lương của BHXH theo quy định còn được trợ cấp thêm lương trong thời gian nghỉ sinh

+ Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu…

+ Có xe đưa đón cho các nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng ngoài khu vực Hà Nội, phạm vi trên 20km

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin