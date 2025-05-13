Tuyển Nhân viên kinh doanh ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Đối tác công ty chúng tôi là một doanh chi nhánh trực thuộc một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, y tế, môi trường và công nghệ cao. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm ống nhựa, vật liệu xây dựng và giải pháp hạ tầng kỹ thuật với chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Hiện tại Công ty muốn tìm những bạn trẻ giỏi tiếng Nhật, có tư duy tốt, mong muốn học tập và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Công ty sẵn sàng Offer gói lương cạnh tranh ($1,300-1,800); các chế độ thưởng hấp dẫn và các chế độ phúc lợi cạnh tranh.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng; mở rộng mạng lưới quan hệ và thị trường; tạo ra cơ hội kinh doanh và xác định hướng phát triển.

Tư vấn và giới thiệu các giải pháp sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng qua các buổi gặp mặt, email hoặc cuộc gọi.

Quản lý quy trình bán hàng: theo dõi khách hàng tiềm năng và dẫn dắt họ trong quá trình chuyển đổi.

Duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng, tạo dựng niềm tin và khám phá cơ hội hợp tác lâu dài.

Cung cấp thông tin và hỗ trợ chuyên môn cho khách hàng như một chuyên gia sản phẩm.

Lập và gửi báo cáo bán hàng; chia sẻ các phân tích và thông tin nhằm cải thiện chiến lược kinh doanh của nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tư duy hướng đến khách hàng, tinh thần học hỏi cao và chủ động trong công việc.

Có khả năng giao tiếp mềm mỏng, tư duy phân tích, kỹ năng đàm phán và quản lý thời gian tốt.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Trình độ tiếng Nhật: Sử dụng trong giao tiếp nội bộ. Không yêu cầu bằng cấp, nhưng trình độ tương đương N2 (có thể giao tiếp, đọc hiểu tốt)

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và trí tuệ cảm xúc tốt.

Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng dựa trên dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc.

Tự giác, làm việc độc lập, đa nhiệm và có trách nhiệm cao trong việc quản lý công việc và ưu tiên.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật là một lợi thế.

Có thể đi công tác trong nước thường xuyên

Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hóa làm việc đề cao sức khỏe tinh thần và hỗ trợ toàn diện cho nhân viên.

Thời gian làm việc: Từ 8:30 đến 17:00, Thứ Hai đến Thứ Sáu (có thể linh hoạt thời gian làm việc).

Thưởng có thể lên đến 4 tháng lương/năm hoặc nhiều hơn dựa trên doanh thu của vị trí đem lại được.

Nghỉ phép: 15 ngày phép năm và 3 ngày nghỉ thêm theo chính sách công ty.

Làm việc linh hoạt: bắt buộc có mặt 10h–16h, còn lại linh động thời gian

Ngoài chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ Bảo hiểm cao cấp Tokyo Marine cho nhân viên và người thân

Được cấp máy tính phục vụ công việc.

Được đào tạo chuyên môn thường xuyên từ trụ sở chính tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

