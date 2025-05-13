Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline
- Hà Nội: Căn số 3, đường số 5, Sunrise E, KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Sản phẩm kinh doanh:
Thiết bị chiếu sáng: Philips, Rạng Đông, Paragon...
Thiết bị điện: Panasonic, Schneider, Sino, Uten...
Dây cáp điện: Trần Phú, Cadivi, Cadisun...
Mô tả công việc
80% thời gian Tư vấn bán hàng cho khách hàng liên hệ với công ty thông qua các website, fanpage, hotline và khách hàng đến cửa hàng. 20% thời gian tìm kiếm thêm khách hàng .
Báo giá, chốt đơn với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh doanh, kĩ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan
Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng: Microsoft Office, Google Docs, Excel.
Trung thực, nhanh nhẹn, Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể trao đổi và giải quyết.
Có thể đi công tác.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập up to 20 - 40 triệu/ tháng tuỳ năng lực.
Chính sách đầy đủ: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cần thiết;
Môi trường làm việc trẻ trung – năng động – thoải mái;
Ăn trưa tại công ty, có người nấu ăn riêng (ngon và đảm bảo vệ sinh);
Du lịch hằng năm, giao lưu nội bộ với đội ngũ hơn 50 NV các hệ thống trên toàn quốc;
Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài với công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Megaline
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
