Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ 41 phố Đông Tác, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm chăm sóc, trưng bày hàng hóa tại khu vực được phân công. Đảm bảo độ phủ hàng, trưng bày theo đúng quy định, hàng hóa luôn đầy đủ trên kệ.

Thiết lập mối quan hệ với ngành hàng để lên đơn hàng, xin vị trí, khu vực trưng bày.

Kết hợp với admin, kho để theo dõi tiến độ ra đơn hàng, quá trình giao hàng và xử lý các vấn đề trong quá trình giao hàng.

Kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm. Tiến hành đổi, trả hàng hoặc đề xuất chương trình khuyến mại để xử lý hàng cận date.

Chịu trách nhiệm và đảm bảo chỉ tiêu doanh số cấp trên đề ra.

Phụ trách khu vực:

Siêu thị Aeon Hà Đông, MM Hà Đông, MM Hoàng Mai

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, siêng năng có trách nhiệm với công việc

Có khả năng truyền đạt, thuyết phục, đàm phán và giải quyết vấn đề.

Có Kinh nghiệm cho vị trí tương đương.

Kỹ năng dịch vụ khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức Thì Được Hưởng Những Gì

Quà sinh nhật, Lễ, Tết ... theo chính sách Công đoàn

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Ngày nghỉ phép có lương 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức

