Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa W1, Vinhomes Westpoint Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng mới và thiết lập quan hệ và tư vấn bán hàng.

- Phát triển mạng lưới quan hệ khách hàng.

- Cập nhật kiến thức và danh mục sản phẩm, nâng cao kỹ năng bán hàng.

- Có khả năng giao tiếp tốt, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác.

- Duy trì, chăm sóc các khách hàng hiện có của công ty.

- Đàm phán, ký kết các hợp đồng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Giới tính: Nam. Độ tuổi: sinh năm 2002 – 1990.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên có bằng lái ô tô.

Sẵn sàng đi thị trường tỉnh.

Kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt.

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15.000.000 – 20.000.000đ ++

Thưởng theo doanh số và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

Thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.

Đóng BHXH đầy đủ theo Luật quy định.

Du lịch, Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA

