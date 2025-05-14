Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Chăm sóc trưng bầy hàng hóa phát triển doanh số các siêu thị phụ trách.

Thực hiện báo cáo trên DMS.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Thử việc 2 tháng, đóng BH và ký hợp đồng với công ty.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kênh siêu thị hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7 - 15 triệu VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng doanh số, thưởng quý/năm theo kết quả kinh doanh.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).

Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin