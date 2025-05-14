Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Chăm sóc trưng bầy hàng hóa phát triển doanh số các siêu thị phụ trách.
Thực hiện báo cáo trên DMS.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.
Thử việc 2 tháng, đóng BH và ký hợp đồng với công ty.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kênh siêu thị hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm hiệu quả.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kênh siêu thị hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7 - 15 triệu VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng doanh số, thưởng quý/năm theo kết quả kinh doanh.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).
Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thưởng doanh số, thưởng quý/năm theo kết quả kinh doanh.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).
Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI