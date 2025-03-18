Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 39 ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn hàng xuất/nhập khẩu phù hợp với yêu cầu thị trường
Có thể quản lý và theo dõi đơn hàng.
Xây dựng, hỗ trợ và duy trì quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp để mở rộng thị trường.
Có thể lập kế hoạch kinh doanh và phát triển sản phẩm (hoặc đủ khả năng làm sau khi được đào tạo)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, cần chủ động, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng đi thị trường, giao tiếp tốt, có sức khoẻ. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, chủ động, chịu được áp lực công việc và có tinh thần làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, phối hợp với các bộ phận liên quan.
Theo dõi biến động thị trường, cập nhật xu hướng ngành hàng và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Kỹ năng giới thiệu, tư vấn sản phẩm (hoặc đủ khả năng làm sau khi được đào tạo)

Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về xuất nhập khẩu, kinh doanh quốc tế.
Thưởng dự án, lương tháng 13, team building, … cùng các phúc lợi và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật….
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 39 ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

