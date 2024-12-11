Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 42 Triệu

Mức lương 14 - 42 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 42 Triệu

CÔNG TY LÀ TỔNG THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

Tìm kiếm, tiếp cận và kết nối đến các đối tác, khách hàng tiềm năng.

Triển khai các công việc Tư vấn và lập phương án sơ bộ, báo giá, thiết kế, đấu thầu, thương thảo hợp đồng và quản lý dự án với sự phối hợp của các bộ phận chuyên môn liên quan.

Làm việc với khách hàng và các bộ phận khác để đảm bảo các công việc đúng tiến độ và chất lượng

Duy trì kết nối với khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, điều phối công việc bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Đảm bảo doanh số đã cam kết

Báo cáo công việc và thông tin theo quy định hoặc theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 14 - 42 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức

Tốt nghiệp đại học

Ưu tiên ứng viên có kiến thức liên quan tới lĩnh vực xây dựng

Ưu tiên ứng viên có tiếng Trung (không yêu cầu bằng)

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi đi làm.

Kỹ năng

Kỹ năng bán hàng tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, điều phối và sắp xếp công việc hiệu quả

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, có khả năng phối hợp nhóm tốt

Kỹ năng lắng nghe, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tố chất.

Có động lực bán hàng mạnh mẽ và mục tiêu rõ ràng.

Kiên trì và nỗ lực hướng đến kết quả, sẵn sàng hết mình học hỏi.

Tinh thần hợp tác, thân thiện và đáng tin cậy.

Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương:

2. Thưởng:

Thưởng tháng lương 13,14.

Thưởng hoàn thành mục tiêu kinh doanh

Thưởng chuyên cần

Thưởng sáng kiến, cải tiến

Thưởng hiệu quả công việc

Thưởng các ngày lễ

3. Hỗ trợ/Phụ cấp:

Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.

Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc

4. Phúc lợi:

Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV.

Các sự kiện tổ chức gắn kết nội bộ: sinh nhật CBNV hàng tháng; CLB nam/CLB nữ; nghỉ mát teambuilding; sinh nhật công ty; khai xuân; lễ chùa đầu năm; 8/3, 20/10, 19/11, tổng kết năm,...

Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.

5. Khác:

5. Khác

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được trang bị đày đủ trang thiết bị để làm việc

Được làm việc trong môi trường sang trọng và lịch thiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin