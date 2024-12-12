Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Nhận hàng thực phẩm nhà cung cấp giao, kiểm tra sản phẩm trước khi nhận.
- Thực hiện pha thịt lợn, thịt gà vịt, Cá ...
- Thực hiện bán hàng quầy Thực phẩm
- Thực hiện các công việc của Cửa hàng theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam/Nữ tuổi từ 27 đến 35 tuổi; số lượng: 2 người
- Đã có kinh nghiệm làm quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến tại hệ thống siêu thị Big C hoặc Coop Mart, Vinmart, Lotte … từ 2 năm trở lên. Hoặc có kinh nghiệm là nhân viên chế biến của Bếp nhà hàng hoặc khách sạn.
- Có khả năng pha chế thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, Cá hồi…và sơ chế chế biến món ăn.
- Tác phong nhanh nhẹn, trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Theo năng lực kinh nghiệm nghề (Từ 6 triệu đến 7 triệu)
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy chế Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết nối.
- Cơ hội thăng tiến mở rộng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 24, đường N3, Cụm Công nghiệp An Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

