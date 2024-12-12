Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Nhận hàng thực phẩm nhà cung cấp giao, kiểm tra sản phẩm trước khi nhận.
- Thực hiện pha thịt lợn, thịt gà vịt, Cá ...
- Thực hiện bán hàng quầy Thực phẩm
- Thực hiện các công việc của Cửa hàng theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Nam/Nữ tuổi từ 27 đến 35 tuổi; số lượng: 2 người
- Đã có kinh nghiệm làm quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến tại hệ thống siêu thị Big C hoặc Coop Mart, Vinmart, Lotte … từ 2 năm trở lên. Hoặc có kinh nghiệm là nhân viên chế biến của Bếp nhà hàng hoặc khách sạn.
- Có khả năng pha chế thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, Cá hồi…và sơ chế chế biến món ăn.
- Tác phong nhanh nhẹn, trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Theo năng lực kinh nghiệm nghề (Từ 6 triệu đến 7 triệu)
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy chế Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết nối.
- Cơ hội thăng tiến mở rộng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương
