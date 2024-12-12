Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Nhận hàng thực phẩm nhà cung cấp giao, kiểm tra sản phẩm trước khi nhận.

- Thực hiện pha thịt lợn, thịt gà vịt, Cá ...

- Thực hiện bán hàng quầy Thực phẩm

- Thực hiện các công việc của Cửa hàng theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng

- Yêu cầu: Nam/Nữ tuổi từ 27 đến 35 tuổi; số lượng: 2 người

- Đã có kinh nghiệm làm quầy thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến tại hệ thống siêu thị Big C hoặc Coop Mart, Vinmart, Lotte … từ 2 năm trở lên. Hoặc có kinh nghiệm là nhân viên chế biến của Bếp nhà hàng hoặc khách sạn.

- Có khả năng pha chế thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, Cá hồi…và sơ chế chế biến món ăn.

- Tác phong nhanh nhẹn, trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Theo năng lực kinh nghiệm nghề (Từ 6 triệu đến 7 triệu)

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy chế Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết nối.

- Cơ hội thăng tiến mở rộng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương

