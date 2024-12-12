Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo, giám sát và đánh giá công việc của đội ngũ Telesales.

Lên kịch bản telesales phù hợp cho từng chiến dịch và triển khai hoạt động Telesales đạt hiệu quả và đúng định hướng chiến lược.

Trực tiếp tham gia vào các hoạt động Telesales, đảm bảo KPI cá nhân và toàn bộ phận được hoàn thành.

Truyền thông các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới của phòng khám, chính sách bán hàng... tới các khách hàng cá nhân.

Chăm sóc các khách hàng, kết nối các bộ phận liên quan để giải đáp các thắc mắc và vấn đề về sản phẩm/dịch vụ củaPhòng khám trước, trong và sau bán.

Tư vấn các chương trình khuyến mãi và chốt đơn hàng.

Đảm bảo tiến độ, quy trình nhằm mục tiêu khai thácdata hiệu quả.

Phối hợp với bộ phận Marketing, đưa ra nhận định về chất lượngkhách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan

Cóít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế

Kỹ năng giao tiếp tự tin

Phát âm rõ ràng, truyền cảm

Kỹ năng tư vấn, chốt đơn tốt

Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt

Thể hiện sự chủ động, nhiệt tình,quyết liệt trong công việc

Ngoại ngữ:Không yêu cầu, giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc

Tại Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc;

Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám;

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn;

Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty;

Hỗ trợ chi phí ăn trưa và chi phí gửi xe;

Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật

