Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Giới thiệu và bán các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cưới, ẩm thực cho khách hàng

Nhận thông tin đặt tiệc của khách hàng

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách

Đàm phán, tư vấn khách hàng đặt tiệc

Tìm kiếm khách tiềm năng và khai thác khách hàng đã có

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình đặt tiệc

Báo cáo tình hình đặt tiệc và doanh số đạt được theo hàng tuần / tháng / quý

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, ham học hỏi

Kỹ năng tư vấn, chốt sale

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Chủ động trong công việc

Ưu tiên ứng viên đã làm sales tiệc cưới, sự kiện

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm + Năng lực + Phụ cấp ăn ca 30.000vnđ/ ngày + Thưởng doanh số Công ty + Hiệu quả công việc, thu nhập lên tới 25.000.000vnđ/tháng.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...

Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Quản lý.

Thời gian làm việc: Xoay ca linh hoạt 8h-17h, 9h-18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

