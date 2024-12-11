Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Giới thiệu và bán các gói dịch vụ hội nghị, tiệc cưới, ẩm thực cho khách hàng
Nhận thông tin đặt tiệc của khách hàng
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách
Đàm phán, tư vấn khách hàng đặt tiệc
Tìm kiếm khách tiềm năng và khai thác khách hàng đã có
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình đặt tiệc
Báo cáo tình hình đặt tiệc và doanh số đạt được theo hàng tuần / tháng / quý
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Kỹ năng tư vấn, chốt sale
Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm sales tiệc cưới, sự kiện
Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm + Năng lực + Phụ cấp ăn ca 30.000vnđ/ ngày + Thưởng doanh số Công ty + Hiệu quả công việc, thu nhập lên tới 25.000.000vnđ/tháng.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...
Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Quản lý.
Thời gian làm việc: Xoay ca linh hoạt 8h-17h, 9h-18h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
