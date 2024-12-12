Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 10 toà nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Đăng bài đăng về bảo hiểm lên page, facbook có sẵn
- Sử dụng facebook của công ty để spam comment về bảo hiểm trên các hội nhóm
- Báo cáo kết quả công việc cho leader theo ngày, tuần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không yêu cầu kinh nghiệm( ưu tiên ứng viên học chuyên ngành về marketing).
● Yêu cầu laptop
● Được đào tạo bài bản, yêu cầu có tinh thần học hỏi, cố gắng, nghiêm túc trong công việc.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng : 5.000.000 + Thưởng (Thu nhập từ 10-12 triệu)
Phúc lợi đầy đủ :
- Xét tăng lương 3 tháng 1 lần.
-Đóng bhxh, bhyt, du lịch party..
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2 - sáng thứ 7( nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Nguyễn Hoàng , Mỹ Đình , Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

