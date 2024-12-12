Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10 toà nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Đăng bài đăng về bảo hiểm lên page, facbook có sẵn

- Sử dụng facebook của công ty để spam comment về bảo hiểm trên các hội nhóm

- Báo cáo kết quả công việc cho leader theo ngày, tuần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không yêu cầu kinh nghiệm( ưu tiên ứng viên học chuyên ngành về marketing).

● Yêu cầu laptop

● Được đào tạo bài bản, yêu cầu có tinh thần học hỏi, cố gắng, nghiêm túc trong công việc.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng : 5.000.000 + Thưởng (Thu nhập từ 10-12 triệu)

Phúc lợi đầy đủ :

- Xét tăng lương 3 tháng 1 lần.

-Đóng bhxh, bhyt, du lịch party..

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2 - sáng thứ 7( nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

