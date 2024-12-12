Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 10 toà nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Đăng bài đăng về bảo hiểm lên page, facbook có sẵn
- Sử dụng facebook của công ty để spam comment về bảo hiểm trên các hội nhóm
- Báo cáo kết quả công việc cho leader theo ngày, tuần.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Không yêu cầu kinh nghiệm( ưu tiên ứng viên học chuyên ngành về marketing).
Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương cứng : 5.000.000 + Thưởng (Thu nhập từ 10-12 triệu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
