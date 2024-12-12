Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Độc Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Độc Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Độc Mộc
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty Độc Mộc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Độc Mộc

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng trụ sở đặt tại PVV Tower

- Số 60b Nguyễn Huy Tưởng

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Gọi điện tư vấn chốt đơn theo data nóng maketing đưa về, tỉ lệ chốt cao 80% trở lên, không phải tìm kiếm khách hàng
- Luân phiên trực pancake tư vấn khách hàng qua tin nhắn.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ qua các kênh Gọi điện, tin nhắn, Zalo, Facebook... để khách mua lại và chốt đơn.
- Xử lí các tình huống tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các yêu cầu khác liên quan tới công việc do cấp trên giao phó để hoàn thành các mục tiêu

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telelale, CSKH, bán hàng , trực page...về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, mỹ phẩm, làm đẹp .... (không kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Có niềm yêu thích với công việc tư vấn, bán hàng & chăm sóc khách hàng
- Giao tiếp tốt
- Có laptop
- Nữ, độ tuổi 22 - 30 tuổi
- Chủ động trong công việc; có trách nhiệm; ham học hỏi

Tại Công Ty Độc Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo phát triển kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, kỹ năng mềm: giao tiếp, thuyết phục...
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên --> Trưởng nhóm --> Quản lý --> Trưởng phòng
Quyền lợi BHXH, BHYT, team building, du lịch hàng năm, thưởng cuối năm, sinh nhật, quà tặng vào các dịp lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Độc Mộc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Độc Mộc

Công Ty Độc Mộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 60b Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

