Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Độc Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng trụ sở đặt tại PVV Tower - Số 60b Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội, Quận Thanh Xuân

- Gọi điện tư vấn chốt đơn theo data nóng maketing đưa về, tỉ lệ chốt cao 80% trở lên, không phải tìm kiếm khách hàng

- Luân phiên trực pancake tư vấn khách hàng qua tin nhắn.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ qua các kênh Gọi điện, tin nhắn, Zalo, Facebook... để khách mua lại và chốt đơn.

- Xử lí các tình huống tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Thực hiện các yêu cầu khác liên quan tới công việc do cấp trên giao phó để hoàn thành các mục tiêu

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telelale, CSKH, bán hàng , trực page...về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, mỹ phẩm, làm đẹp .... (không kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có niềm yêu thích với công việc tư vấn, bán hàng & chăm sóc khách hàng

- Giao tiếp tốt

- Có laptop

- Nữ, độ tuổi 22 - 30 tuổi

- Chủ động trong công việc; có trách nhiệm; ham học hỏi

Tại Công Ty Độc Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo phát triển kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, kỹ năng mềm: giao tiếp, thuyết phục...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên --> Trưởng nhóm --> Quản lý --> Trưởng phòng

Quyền lợi BHXH, BHYT, team building, du lịch hàng năm, thưởng cuối năm, sinh nhật, quà tặng vào các dịp lễ tết...

