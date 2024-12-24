Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với bộ phận tiếp thị, kinh doanh, vận hành và các bộ phận khác để thúc đẩy sản phẩm tăng trưởng
Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,... Khách hàng là những công ty Nhật tại VN.
Thương thảo, đàm phán trực tiếp và ký hợp đồng với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.
Làm các công việc khác theo sự chỉ dẫn của cấp trên
Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Nhật tốt, từ N2 trở lên
Sắp xếp công việc khoa học và có khả năng lập kế hoạch thực hiện hợp lý
Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng viết và trình bày giải pháp cho khách hàng.
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
Chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc với cường độ cao. Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Tham gia team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
