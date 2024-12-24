Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận tiếp thị, kinh doanh, vận hành và các bộ phận khác để thúc đẩy sản phẩm tăng trưởng

Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,... Khách hàng là những công ty Nhật tại VN.

Thương thảo, đàm phán trực tiếp và ký hợp đồng với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.

tại văn phòng

Làm các công việc khác theo sự chỉ dẫn của cấp trên

Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: quản trị kinh doanh; kinh tế; marketing; thương mại điện tử....

quản trị kinh doanh

marketing

Giao tiếp tiếng Nhật tốt, từ N2 trở lên

N2 trở lên

Sắp xếp công việc khoa học và có khả năng lập kế hoạch thực hiện hợp lý

Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng viết và trình bày giải pháp cho khách hàng.

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

giao tiếp

Chủ động trong công việc

Chủ động

Có khả năng làm việc với cường độ cao. Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và hoa hồng

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

năng động

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

đào tạo

Tham gia team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin