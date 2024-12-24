Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận tiếp thị, kinh doanh, vận hành và các bộ phận khác để thúc đẩy sản phẩm tăng trưởng
Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,... Khách hàng là những công ty Nhật tại VN.
Thương thảo, đàm phán trực tiếp và ký hợp đồng với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.
tại văn phòng
Làm các công việc khác theo sự chỉ dẫn của cấp trên
Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: quản trị kinh doanh; kinh tế; marketing; thương mại điện tử....
quản trị kinh doanh
marketing
Giao tiếp tiếng Nhật tốt, từ N2 trở lên
N2 trở lên
Sắp xếp công việc khoa học và có khả năng lập kế hoạch thực hiện hợp lý
Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng viết và trình bày giải pháp cho khách hàng.
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
giao tiếp
Chủ động trong công việc
Chủ động
Có khả năng làm việc với cường độ cao. Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và hoa hồng
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
năng động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
đào tạo
Tham gia team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

