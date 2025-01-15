Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 188 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, quản lý và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng cho mảng kinh doanh xe ô tô qua sử dụng;

Giới thiệu sản phẩm, giá cả, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

Lập kế hoạch và bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu bán hàng được giao;

Phối hợp marketing để thực hiện các chiến lược chung của Công ty: Giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường...;

Bán xe qua sử dụng và các gói sản phẩm đi kèm;

Khai thác các dịch vụ liên quan (phụ kiện, bảo hiểm...);

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, liên hệ khách hàng sau bán hàng;

Tham gia các khóa đào tạo về quy trình, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Marketing/ Quản trị Kinh doanh/ Ô tô.....

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu, ưu tiên sinh viên vừa ra trường hoặc đang chờ bằng.

Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, xử lý tình huống và thương lượng tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, lịch sự.

Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.

Có laptop cá nhân.

Vui lòng đọc kỹ địa chỉ, thời gian làm việc và phúc lợi trước khi ứng tuyển.

Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn từ 10,000,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ/ tháng theo năng lực bán hàng;

Bảo hiểm đầy đủ & khám sức khỏe theo quy định;

Phụ cấp thẻ điện thoại hàng tháng, đồng phục (khi vào chính thức) & phụ cấp tiền cơm hàng ngày;

Các chế độ thưởng nhân dịp Lễ, Tết, du lịch hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thăng tiến;

Được tham gia các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn Toyota Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT

