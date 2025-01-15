Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT
- Hồ Chí Minh:
- 188 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, quản lý và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng cho mảng kinh doanh xe ô tô qua sử dụng;
Giới thiệu sản phẩm, giá cả, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
Lập kế hoạch và bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu bán hàng được giao;
Phối hợp marketing để thực hiện các chiến lược chung của Công ty: Giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường...;
Bán xe qua sử dụng và các gói sản phẩm đi kèm;
Khai thác các dịch vụ liên quan (phụ kiện, bảo hiểm...);
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, liên hệ khách hàng sau bán hàng;
Tham gia các khóa đào tạo về quy trình, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu, ưu tiên sinh viên vừa ra trường hoặc đang chờ bằng.
Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, xử lý tình huống và thương lượng tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, lịch sự.
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.
Có laptop cá nhân.
Vui lòng đọc kỹ địa chỉ, thời gian làm việc và phúc lợi trước khi ứng tuyển.
Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm đầy đủ & khám sức khỏe theo quy định;
Phụ cấp thẻ điện thoại hàng tháng, đồng phục (khi vào chính thức) & phụ cấp tiền cơm hàng ngày;
Các chế độ thưởng nhân dịp Lễ, Tết, du lịch hàng năm;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thăng tiến;
Được tham gia các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn Toyota Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
