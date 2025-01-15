Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần MG Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, chào bán, tư vấn chuỗi cung ứng, dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

• Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng mới, duy trì mở rộng cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ.

• Tư vấn các gọi dịch vụ xuất nhập khẩu, giải pháp vận chuyển và giao nhận, báo giá, thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng.

• Tiếp tục chăm sóc hậu mãi, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để giải quyết thắc mắc, khiếu nại và đề xuất của khách hàng nếu có.

• Cập nhật các quy định mới về xuất nhập khẩu, thuế, hải quan...

• Báo cáo lộ trình và hiệu quả công việc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho phụ trách và ban giám đốc.

• Các công việc khác trong phạm vi chức năng của Phòng Kinh doanh do Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế khối kinh tế hoặc hải quan, thương mại quốc tế.

• KINH NGHIỆM: TỪ 6 THÁNG ĐẾN 1 NĂM QUA CÁC CÔNG TY LOGISTICS, XUẤT NHẬP KHẨU.

• Thành thạo vi tính văn phòng.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, trung thực, xác định gắn bó lâu dài với công ty.

• Ưu tiên các bạn có khả năng sử dụng tiếng Trung hoặc Anh.

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần MG Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng 30/4, 1/5, 2/9, lễ tết, sinh nhật, thưởng cuối năm.

Thời gian làm việc: 8h - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6, và sáng thứ 7 (Online), (Nghỉ trưa 1h)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín. Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện và được khám/ chữa/ điều trị tại các bệnh viện uy tín trên toàn quốc

Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm

Lương: Thoả thuận theo năng lực

* Địa chỉ: Tầng G, Tòa nhà Sovilaco, số 1 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần MG Logistics

