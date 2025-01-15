Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 626 Phạm Thế Hiển, Phường 4,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty (các Cửa hàng, Đại lý, công ty Nội Thất, Nhà phân phối có kinh doanh sản phẩm phào chỉ hoàn thiện nội thất; Công trình có nhu cầu trang trí phào chỉ…)

- Năng động và tự chủ trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin dự án xây dựng (đặc biệt bên công trình xây dựng)

- Theo dõi và thực hiện hoàn thiện hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng

- Tư vấn, theo dõi báo giá, mẫu mã gửi khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm các vị trí tương đương

- Biết sử dụng vi tính cơ bản

Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lươngcănbản8.000.000 + Thưởngtheo doanh số

- Một năm tăng lương 1 lần tùy theo năng lực

- Hỗ trợ xăng xe, phương tiện đi lại

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

- Các chế độ thưởng, phụ cấp theo quy định cửa hàng

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

- Các quyền lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc

