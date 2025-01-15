Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 626 Phạm Thế Hiển, Phường 4,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty (các Cửa hàng, Đại lý, công ty Nội Thất, Nhà phân phối có kinh doanh sản phẩm phào chỉ hoàn thiện nội thất; Công trình có nhu cầu trang trí phào chỉ…)
- Năng động và tự chủ trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin dự án xây dựng (đặc biệt bên công trình xây dựng)
- Theo dõi và thực hiện hoàn thiện hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng và triển khai các đơn đặt hàng
- Tư vấn, theo dõi báo giá, mẫu mã gửi khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm các vị trí tương đương
- Biết sử dụng vi tính cơ bản
- Biết sử dụng vi tính cơ bản
Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Lươngcănbản8.000.000 + Thưởngtheo doanh số
- Một năm tăng lương 1 lần tùy theo năng lực
- Hỗ trợ xăng xe, phương tiện đi lại
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
- Các chế độ thưởng, phụ cấp theo quy định cửa hàng
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
- Các quyền lợi khác trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Lộc
