Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giao Nhận Gấu Trúc Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu dịch vụ Logistics của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng

- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Từ 22 - 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

- Ngôn ngữ: Tiếng Hoa

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Gấu Trúc Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Gấu Trúc Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.