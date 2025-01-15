Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EBOOKING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4 Hát Giang, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng thuộc phân khúc doanh nghiệp, bao gồm các công ty, tổ chức, tập đoàn có nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch công tác, khách sạn, vé máy bay, team building, hoặc hội nghị...

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh trực tiếp, mạng lưới quan hệ, hội thảo, triển lãm, và các nền tảng kỹ thuật số.

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ của công ty, bao gồm dịch vụ đặt vé, khách sạn, tour du lịch, và các giải pháp công nghệ liên quan đến ngành du lịch.

Phân tích nhu cầu khách hàng và thiết kế các gói dịch vụ phù hợp nhằm mang lại giá trị tối đa cho doanh nghiệp.

Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại để duy trì hợp tác lâu dài.

Xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình hợp tác.

Soạn thảo, đàm phán và theo dõi các hợp đồng, đảm bảo các điều khoản được thực hiện đầy đủ.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ để triển khai dịch vụ theo đúng cam kết.

Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và báo cáo kết quả định kỳ.

Đảm bảo đạt hoặc vượt các chỉ tiêu về doanh thu, số lượng khách hàng, và lợi nhuận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kinh doanh, Quản trị Du lịch, Marketing, Hàng Không hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc công nghệ.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ công việc như CRM, Excel, và PowerPoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EBOOKING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 8tr-15tr (thoả thuận theo năng lực)

Thưởng hoa hồng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

Được cấp máy tính làm việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EBOOKING

