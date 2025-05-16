Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Đường số 10, Phường Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. ( Bán và cho thuê máy Photocopy )

Soạn báo giá, theo dõi đơn hàng.

Quản lý hồ sơ khách hàng, quản lý xuất nhập thiết bị.

Chăm sóc khách hàng lớn, khách hàng thân thiết

Mở rộng kênh bán hàng, tăng doanh số...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng. Có kinh nghiệm cùng sản phẩm dịch vụ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, Salephone tốt.

Có khả năng lập kế hoạch và làm việc độc lập, sáng tạo trong công việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Năng động, Vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến, ham học hỏi, chịu khó tìm tòi nghiên cứu, thực sự nhiệt huyết và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 Triệu - 10 Triệu, nâng lương theo năng lực phát triển. Có thưởng KPI hàng tháng và hàng năm.

Làm việc tại văn phòng.

Phụ cấp ăn trưa, có đầu bếp riêng chuẩn cơm Mẹ nấu. Thứ 6 hàng tuần sẽ có Happy Lunch.

Tăng lương theo hiệu quả công việc, được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, team building của Công ty.

Được làm việc với Sếp trẻ, thân thiện, môi trường năng động, thoải mái sáng tạo.

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00). Nghỉ 2 ngày Thứ 7/tháng

Tổ chức sinh nhật tháng. Du lịch hàng năm.

Thưởng Lễ Tết tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Văn Phòng Thiên Phúc

