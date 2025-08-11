Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE

Data Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY TNHH MTV STRIDE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: L'mak The Signature, 147 Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Báo cáo & theo dõi dữ liệu
Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành và các chỉ số chiến lược của công ty.
Đảm bảo số liệu chính xác, cập nhật kịp thời và tuân thủ tiêu chuẩn dữ liệu.
2. Phân tích & hỗ trợ ra quyết định
Theo dõi hiệu quả hoạt động, phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định chiến lược và vận hành.
Cung cấp insight liên quan đến hành vi khách hàng, hiệu suất sản phẩm, thị trường và xu hướng kinh doanh.
3. Dashboard & AI
Xây dựng, cập nhật và tối ưu dashboard (Excel, Google Sheets, Power BI/Tableau/Looker Studio).
Hỗ trợ tự động hóa quy trình báo cáo và vận hành các mô hình dữ liệu hoặc hệ thống phân tích.
Phối hợp triển khai các công cụ thông minh (AI, automation) phục vụ hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
4. Hạ tầng dữ liệu và ứng dụng
Theo dõi, quản lý hệ thống dữ liệu nội bộ, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và xử lý an toàn, ổn định.
Quản lý và giám sát vận hành hệ thống CRM, ứng dụng mobile, website phục vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng…
Phối hợp với đội IT và các bộ phận để duy trì và cải tiến các hệ thống, ứng dụng
Hỗ trợ kiểm thử (UAT), xác minh và hỗ trợ người dùng khi triển khai hệ thống liên quan đến các hệ thống và ứng dụn của công ty.
Xác định lỗi, xử lý sự cố hoặc phối hợp với nhà cung cấp phần mềm để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
5. Phối hợp & hỗ trợ nội bộ
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo nhu cầu dữ liệu và báo cáo được đáp ứng kịp thời.
Hướng dẫn sử dụng báo cáo, dashboard và công cụ dữ liệu.
6. Chiến lược dữ liệu & hệ thống
Định hướng và triển khai các sáng kiến dữ liệu, AI và automation nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ tăng trưởng.
Xây dựng kiến trúc dữ liệu và hệ thống theo hướng mở rộng, đảm bảo khả năng tích hợp linh hoạt với các công cụ và nền tảng mới.
Đảm bảo tiêu chuẩn quản trị dữ liệu, bảo mật, và tuân thủ quy định trong mọi hoạt động thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu.
Hỗ trợ các bộ phận khai thác tối đa giá trị dữ liệu thông qua công cụ trực quan hóa, phân tích nâng cao và hệ thống tự phục vụ (self-service analytics).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Prefer a Bachelor degree in any of the following fields:Information Technology, Information Management, Data Science, Finance or related fields.
Từ 2 năm kinh nghiệm trong vị trí MIS/Data Analyst, ưu tiên ngành fintech, tài chính, thu hồi công nợ, năng lượng.
Ưu tiên ứng viên từng triển khai hệ thống báo cáo doanh nghiệp, hoặc hỗ trợ hệ thống CRM, ứng dụng mobile, website.
Thành thạo SQL, có kinh nghiệm với MongoDB.
Sử dụng Python/Java để xử lý và trực quan hóa dữ liệu.
Thành thạo Tableau, Power BI hoặc Excel (Pivot Table, VBA là lợi thế).
Hiểu biết cơ bản về tích hợp hệ thống qua API hoặc nền tảng cloud là điểm cộng.
Có khả năng phối hợp triển khai hoặc vận hành hệ thống CRM.
Tư duy hệ thống, phân tích logic.
Chủ động, có tinh thần hỗ trợ nội bộ.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các phòng ban.

Tại CÔNG TY TNHH MTV STRIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, có cơ hội đào tạo và tiếp cận công nghệ mới.
Lương tháng 13.
Quyền lợi khác theo qui định luật lao động hiện hành (Nghỉ phép, BHYT, BHXH).
Được cung cấp công cụ làm việc.
Xét tăng lương mỗi năm 1 lần.
Thử việc nhận full lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV STRIDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV STRIDE

CÔNG TY TNHH MTV STRIDE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5th Floor, L'Mak Signature Building, 147 Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu Ward, District 3, Ho Chi Minh City

