Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
- Hồ Chí Minh: 53 đường số 6, Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và tự động hóa
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành công nghiệp
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng
Tham gia các hội chợ, triển lãm liên quan đến ngành công nghiệp và tự động hóa
Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, marketing để đảm bảo hiệu quả công việc
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về thiết bị công nghiệp và tự động hóa là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
Tại Công ty TNHH TMDV Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch hàng năm, teambuilding, sinh nhật...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển bản thân
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
