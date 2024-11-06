Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 đường số 6, Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và tự động hóa

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành công nghiệp

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng

Tham gia các hội chợ, triển lãm liên quan đến ngành công nghiệp và tự động hóa

Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, marketing để đảm bảo hiệu quả công việc

Yêu Cầu Công Việc

2 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về thiết bị công nghiệp và tự động hóa là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Quyền Lợi

Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch hàng năm, teambuilding, sinh nhật...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội phát triển bản thân

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển

