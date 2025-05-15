Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Company site - in Hanoi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bán hệ thống giám sát độ rung thiết bị quay cho các nhà máy điện

• Bán thiết bị đo lường cho các nhà máy khu công nghiệp

• Giao dịch với công ty mẹ, các hãng thiết bị của Nhật Bản.

• Các công việc khác được giao bởi cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên: Nam - Tốt nghiệp đại học

• Chuyên Ngành : Tự động hóa, Điện-Điện tử hoặc các ngành kỹ thuật

• Có kỹ năng phát triển thị trường và bán hàng kỹ thuật.

• Ngoại ngữ : tiếng Nhật N3 cứng, TA cơ bản

• Có kinh nghiệm về lĩnh vực đo lường, tự động hóa nhà máy là một lợi thế.

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

