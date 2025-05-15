Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Navigos Search's Client
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Company site
- in Hanoi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Bán hệ thống giám sát độ rung thiết bị quay cho các nhà máy điện
• Bán thiết bị đo lường cho các nhà máy khu công nghiệp
• Giao dịch với công ty mẹ, các hãng thiết bị của Nhật Bản.
• Các công việc khác được giao bởi cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên: Nam - Tốt nghiệp đại học
• Chuyên Ngành : Tự động hóa, Điện-Điện tử hoặc các ngành kỹ thuật
• Có kỹ năng phát triển thị trường và bán hàng kỹ thuật.
• Ngoại ngữ : tiếng Nhật N3 cứng, TA cơ bản
• Có kinh nghiệm về lĩnh vực đo lường, tự động hóa nhà máy là một lợi thế.
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
