Tuyển Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Navigos Search's Client
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hanoi, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
Khách hàng của Navigos Search là công ty của Nhật chuyên về giải pháp tự động hóa nhà máy kết hợp giữa CNTT và thiết kế máy móc tự động cần tuyển gấp vị trí Project Manager phụ trách công việc sau:
- Thu thập yêu cầu của khách hàng và xác định phạm vi dự án
- Xây dựng đề xuất kỹ thuật và thuyết trình cho khách hàng
- Làm cầu nối giữa nhóm phát triển và khách hàng
- Giám sát tiến độ dự án và đảm bảo giao hàng đúng hạn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển CNTT (với vai trò SE/PG)
- Kinh nghiệm quản lý dự án
- Tiếng Nhật trình độ doanh nghiệp (JLPT N2 trở lên)
- Kinh nghiệm làm việc với các công ty Nhật Bản
- Có động lực làm việc mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển hệ thống nhà máy
Ưu tiên:
- Kinh nghiệm quản lý dự án
- Tiếng Nhật trình độ doanh nghiệp (JLPT N2 trở lên)
- Kinh nghiệm làm việc với các công ty Nhật Bản
- Có động lực làm việc mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển hệ thống nhà máy
Ưu tiên:
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI