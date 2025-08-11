Tuyển Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hanoi, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Khách hàng của Navigos Search là công ty của Nhật chuyên về giải pháp tự động hóa nhà máy kết hợp giữa CNTT và thiết kế máy móc tự động cần tuyển gấp vị trí Project Manager phụ trách công việc sau:

- Thu thập yêu cầu của khách hàng và xác định phạm vi dự án

- Xây dựng đề xuất kỹ thuật và thuyết trình cho khách hàng

- Làm cầu nối giữa nhóm phát triển và khách hàng

- Giám sát tiến độ dự án và đảm bảo giao hàng đúng hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển CNTT (với vai trò SE/PG)

- Kinh nghiệm quản lý dự án

- Tiếng Nhật trình độ doanh nghiệp (JLPT N2 trở lên)

- Kinh nghiệm làm việc với các công ty Nhật Bản

- Có động lực làm việc mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển hệ thống nhà máy

Ưu tiên:

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

