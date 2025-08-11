Tuyển Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Navigos Search's Client

Project Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Navigos Search's Client

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hanoi, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Khách hàng của Navigos Search là công ty của Nhật chuyên về giải pháp tự động hóa nhà máy kết hợp giữa CNTT và thiết kế máy móc tự động cần tuyển gấp vị trí Project Manager phụ trách công việc sau:
- Thu thập yêu cầu của khách hàng và xác định phạm vi dự án
- Xây dựng đề xuất kỹ thuật và thuyết trình cho khách hàng
- Làm cầu nối giữa nhóm phát triển và khách hàng
- Giám sát tiến độ dự án và đảm bảo giao hàng đúng hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển CNTT (với vai trò SE/PG)
- Kinh nghiệm quản lý dự án
- Tiếng Nhật trình độ doanh nghiệp (JLPT N2 trở lên)
- Kinh nghiệm làm việc với các công ty Nhật Bản
- Có động lực làm việc mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển hệ thống nhà máy
Ưu tiên:

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-project-manager-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job366233
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Project Manager Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công TNHH Next Level Solution
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty cổ phần Synodus
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG
25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 40 Triệu BSS Group
22 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH BlueOC Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BlueOC Tech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager International center for research in Agroforestry in Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận International center for research in Agroforestry in Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Vinfast Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Mizuho Bank, Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mizuho Bank, Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 USD FPT Software
2 - 3 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận 7-Eleven Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SKY CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SKY CORPORATION
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm