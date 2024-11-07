Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.
Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính.
Tư vấn tìm nguồn hàng phong phú cho khách hàng từ các shoρ Trung Quốc
Lập báo giá cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng
Phối hợp cùng các bộ phận khác (Phòng mua hàng + Phòng chăm sóc KH) để đảm báo tiến trình đơn hàng được hoàn thiện

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm sales XNK, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tinh thần chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành Thương mại điện tử, vận chuyển, order hàng hoá, bán lẻ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 25 triệu đồng trở lên gồm Lương cứng + thưởng kinh doanh (có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên).
Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn.
Tăng lương, thăng tiến vị trí trưởng nhóm theo hiệu quả công tác theo quý.
Nhân viên thử việc được đào tạo.
Các hoạt động team building, du lịch, workout: Công ty hỗ trợ 100%.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 122/203 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

