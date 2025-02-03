Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 381 Đội Cấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Đảm bảo các mục tiêu doanh số cá nhân
Tư vấn dịch vụ Website và Sự kiện thông minh cho khách hàng
Chủ động phát triển nguồn khách hàng bên cạnh nguồn công ty cung cấp
Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nâng cao trải nghiệm khách hàng
Học tập chủ động và sẵn sàng thăng tiến

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nếu bạn muốn tìm một nghề mà mọi công ty đều cần
Nếu bạn muốn thuộc nhóm có thu nhập cao
Nếu bạn muốn luyện full-skills từ Thái độ, Kiến thức công nghệ đến Kỹ năng mềm lẫn cứng
Thì đây, mời bạn đến với nghề Salesman ở Mắt Bão WS! Với tiêu chí sau:
Có khả năng thấu cảm tốt, EQ cao ngất ngưỡng
Thích giao tiếp với mọi người qua Điện thoại, Chat, Trực tiếp, Video call
Thích giúp đỡ người khác, dù người ta... không muốn. Hihi
Không cần bằng cấp, nhưng cần thạo Excel, Word, Powerpoint
Muốn chinh phục những mục tiêu “Đỉnh cao”
Ham học hỏi để giỏi hơn 1% mỗi ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7.500.000 đến cao ơi là cao (25.000.000 là bèo nha)
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty, lương tháng 13 và “chia cá” theo hiệu quả kinh doanh
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm do công ty tài trợ 100% chi phí
Được huấn luyện đào tạo toàn diện theo lộ trình nghề nghiệp từ Nhân viên đến Giám đốc bộ phận
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, công ty vui vẻ
Và 1001 điều hấp dẫn khác chờ bạn khám phá

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-tu-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282234
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
8 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Mazda Láng Hạ
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng Pro Company
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ HUY KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 55 Triệu CÔNG TY TNHH Ô TÔ HUY KHÁNH
20 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Mazda Láng Hạ
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM VÀ THIẾT BỊ QUANG PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM VÀ THIẾT BỊ QUANG PHƯỚC
12 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh OpenCommerce Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu OpenCommerce Group
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Mai Phan
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm