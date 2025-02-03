Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 381 Đội Cấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Đảm bảo các mục tiêu doanh số cá nhân

Tư vấn dịch vụ Website và Sự kiện thông minh cho khách hàng

Chủ động phát triển nguồn khách hàng bên cạnh nguồn công ty cung cấp

Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nâng cao trải nghiệm khách hàng

Học tập chủ động và sẵn sàng thăng tiến

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nếu bạn muốn tìm một nghề mà mọi công ty đều cần

Nếu bạn muốn thuộc nhóm có thu nhập cao

Nếu bạn muốn luyện full-skills từ Thái độ, Kiến thức công nghệ đến Kỹ năng mềm lẫn cứng

Thì đây, mời bạn đến với nghề Salesman ở Mắt Bão WS! Với tiêu chí sau:

Có khả năng thấu cảm tốt, EQ cao ngất ngưỡng

Thích giao tiếp với mọi người qua Điện thoại, Chat, Trực tiếp, Video call

Thích giúp đỡ người khác, dù người ta... không muốn. Hihi

Không cần bằng cấp, nhưng cần thạo Excel, Word, Powerpoint

Muốn chinh phục những mục tiêu “Đỉnh cao”

Ham học hỏi để giỏi hơn 1% mỗi ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7.500.000 đến cao ơi là cao (25.000.000 là bèo nha)

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty, lương tháng 13 và “chia cá” theo hiệu quả kinh doanh

Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm do công ty tài trợ 100% chi phí

Được huấn luyện đào tạo toàn diện theo lộ trình nghề nghiệp từ Nhân viên đến Giám đốc bộ phận

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, công ty vui vẻ

Và 1001 điều hấp dẫn khác chờ bạn khám phá

