Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 381 Đội Cấn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Đảm bảo các mục tiêu doanh số cá nhân
Tư vấn dịch vụ Website và Sự kiện thông minh cho khách hàng
Chủ động phát triển nguồn khách hàng bên cạnh nguồn công ty cung cấp
Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nâng cao trải nghiệm khách hàng
Học tập chủ động và sẵn sàng thăng tiến
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nếu bạn muốn tìm một nghề mà mọi công ty đều cần
Nếu bạn muốn thuộc nhóm có thu nhập cao
Nếu bạn muốn luyện full-skills từ Thái độ, Kiến thức công nghệ đến Kỹ năng mềm lẫn cứng
Thì đây, mời bạn đến với nghề Salesman ở Mắt Bão WS! Với tiêu chí sau:
Có khả năng thấu cảm tốt, EQ cao ngất ngưỡng
Thích giao tiếp với mọi người qua Điện thoại, Chat, Trực tiếp, Video call
Thích giúp đỡ người khác, dù người ta... không muốn. Hihi
Không cần bằng cấp, nhưng cần thạo Excel, Word, Powerpoint
Muốn chinh phục những mục tiêu “Đỉnh cao”
Ham học hỏi để giỏi hơn 1% mỗi ngày
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 7.500.000 đến cao ơi là cao (25.000.000 là bèo nha)
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty, lương tháng 13 và “chia cá” theo hiệu quả kinh doanh
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm do công ty tài trợ 100% chi phí
Được huấn luyện đào tạo toàn diện theo lộ trình nghề nghiệp từ Nhân viên đến Giám đốc bộ phận
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, công ty vui vẻ
Và 1001 điều hấp dẫn khác chờ bạn khám phá
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
