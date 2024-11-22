Tuyển Điện tử/Phần cứng HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM8, Đại lộ Thăng Long, KCN Cầu Nổi Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

- Tham gia vào quá trình lắp ráp, test sản phẩm bếp từ, hút mùi.
- Trực tiếp lắp đặt sản phẩm tại nhà khách hàng, dự án.
- Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa, bảo hành. ( Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo)
- Hỗ trợ khách hàng xử lý về mặt kỹ thuật tại nhà khi sản phẩm gặp vấn đề.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/ BGĐ.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 7h45 đến 11h45; Chiều: 13h15 đến 17h15.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng hoặc trường dạy nghề các chuyên ngành cơ điện tử, cơ điện dân dụng & công nghiệp, điện, điện tử.
- Ưu tiên ứng viên có am hiểu về bo mạch, linh kiện điện tử, có kinh nghiệm sửa chữa bo mạch (Không bắt buộc)
- Ứng viên có kiến thức, kỹ năng sử dụng sửa chữa đồ điện gia dụng, các sản phẩm điện, điện tử gia dụng, ... là lợi thế. ( Không bắt buộc)
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo bài bản.
- Sức khỏe tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, trung thực và nhiệt tình trong công việc;

Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 14 triệu đồng (gồm: lương cơ bản + phụ cấp + thưởng).
- Tăng lương định kỳ 12 tháng/ 1 lần theo quy chế lương Công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được tôn trọng, ghi nhận, vinh danh, công việc có quy trình hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm để nâng cao kỹ năng kinh nghiệm, tay nghề theo chế độ của công ty (đào tạo nội bộ và bên ngoài).
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định.
- Được nghỉ và thưởng vào các ngày lễ, Tết. Tham gia các hoạt động team-building, tiệc cuối năm, nghỉ mát du lịch hàng năm cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B45-LK15, Cổng B, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-thu-nhap-7-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255250
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất