Tuyển Điện tử/Phần cứng HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KM8, Đại lộ Thăng Long, KCN Cầu Nổi Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

- Tham gia vào quá trình lắp ráp, test sản phẩm bếp từ, hút mùi.

- Trực tiếp lắp đặt sản phẩm tại nhà khách hàng, dự án.

- Thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm bị lỗi cần sửa chữa, bảo hành. ( Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo)

- Hỗ trợ khách hàng xử lý về mặt kỹ thuật tại nhà khi sản phẩm gặp vấn đề.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/ BGĐ.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 7h45 đến 11h45; Chiều: 13h15 đến 17h15.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng hoặc trường dạy nghề các chuyên ngành cơ điện tử, cơ điện dân dụng & công nghiệp, điện, điện tử.

- Ưu tiên ứng viên có am hiểu về bo mạch, linh kiện điện tử, có kinh nghiệm sửa chữa bo mạch (Không bắt buộc)

- Ứng viên có kiến thức, kỹ năng sử dụng sửa chữa đồ điện gia dụng, các sản phẩm điện, điện tử gia dụng, ... là lợi thế. ( Không bắt buộc)

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo bài bản.

- Sức khỏe tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, trung thực và nhiệt tình trong công việc;

Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 14 triệu đồng (gồm: lương cơ bản + phụ cấp + thưởng).

- Tăng lương định kỳ 12 tháng/ 1 lần theo quy chế lương Công ty.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được tôn trọng, ghi nhận, vinh danh, công việc có quy trình hướng dẫn cụ thể rõ ràng.

- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm để nâng cao kỹ năng kinh nghiệm, tay nghề theo chế độ của công ty (đào tạo nội bộ và bên ngoài).

- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định.

- Được nghỉ và thưởng vào các ngày lễ, Tết. Tham gia các hoạt động team-building, tiệc cuối năm, nghỉ mát du lịch hàng năm cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin