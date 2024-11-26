Tuyển Công nghệ thông tin khác Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Công nghệ thông tin khác

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: a8 Cao Thị Chính, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy vi tính để bàn.
Triển khai hệ thống mạng điện, cho các giải pháp phần mềm và phần cứng.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp hỗ trợ phần mềm từ xa.
Thực hiện việc chẩn đoán lỗi, khắc phục lỗi máy tính phục vụ việc bảo hành, dịch vụ sửa chữa.
Giao hàng, nhận hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Sửa chữa, khắc phục các hệ thống máy tính trong Công ty.
Đề xuất, phát triển sản phẩm, Hợp tác với các bộ phận khác nhằm hỗ trợ việc kinh doanh.
Các tác vụ kỹ thuật khác dưới sự điều hành của trưởng phòng, ban giám đốc trong công việc.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo hướng dẫn tận tình.
Kỹ năng về lắp ráp PC máy vi tính, máy in, máy quét
Có tinh thần trách nhiệm, có chí cầu tiến

Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 5 - 8 triệu
Lương tháng 13.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp
Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty
Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong môi trường thoải mái, tiện nghi
Cùng nhau giúp đỡ & phát triển
Có cơ hội học hỏi không ngừng & thăng tiến mở rộng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 51/9 Nguyễn Thị Thập, phường bình thuận, quận 7, thành phố hồ chí minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

