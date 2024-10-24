Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Giang Nam Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cổng E - Cảng Cát Lái, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

-Am hiểu thiết bị cẩu khung và cẩu trụ

-Có kinh nghiệm làm kỹ thuật sửa chữa, bảo trì điện tự động

-Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, độ tuổi 25-35

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

-Chịu khó trong công việc

Tại Công ty cổ phần Giang Nam Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

- Cuối năm thưởng 2 - 3 tháng lương thực tế.

- Phụ cấp cơm trưa

- Thưởng các ngày nghỉ lễ: Tết Dương Lịch, 30/4, 1/5, 02/9....

- Được nghỉ 12 ngày phép năm và các ngày Lễ Tết theo quy định.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Có cơ hội thăng tiến, có điều kiện khẳng định bản thân, phát triển các mối quan hệ.

- Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giang Nam Logistics

