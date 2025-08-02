Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY AZTAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Đường 12, KDC Cityland, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Lập kế hoạch truyền thông mạng xã hội: Xây dựng và thực thi kế hoạch truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, tối ưu hóa nội dung và chiến lược để đạt mục tiêu kinh doanh.

Sáng tạo nội dung mạng xã hội: Phát triển nội dung chất lượng, phù hợp với từng nền tảng để tăng cường tương tác và nhận diện thương hiệu.

Quản trị fanpage: Vận hành và tối ưu hóa fanpage cho các dịch vụ, đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất và tăng tương tác

Tối ưu hồ sơ và tài khoản mạng xã hội doanh nghiệp: Tạo dựng và tối ưu hóa các tài khoản, hồ sơ chuyên nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội để nâng cao nhận diện thương hiệu.

Xây dựng phễu khách hàng: Nghiên cứu và triển khai các phễu marketing hiệu quả để thu hút, tương tác và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Thu hút và chuyển đổi khách hàng tiềm năng: Áp dụng các chiến lược tiếp cận mục tiêu để thu hút khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi và xây dựng lòng trung thành.

Biên kịch và quản lý seeding: Lên kịch bản nội dung seeding phù hợp với từng chiến dịch. Phối hợp triển khai kịch bản seeding trên cộng đồng và group mục tiêu.

Tự động hóa thu thập dữ liệu khách hàng: Sử dụng công cụ để tự động thu thập và quản lý dữ liệu khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu hiệu quả.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Đang là sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí hay các chuyên ngành liên quan.

Biết sử dụng tin học văn phòng và có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Canva, Powerpoint,… và các ứng dụng internet.

Nhạy bén, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp.

Có laptop cá nhân.

Thời gian thực tập: 06 tháng.

Tại CÔNG TY AZTAX Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo và phát huy khả năng của mình.

Được đào tạo thực tế về viết nội dung chuẩn SOCIAL MEDIA, nắm vững các kỹ thuật và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ SOCIAL MEDIA

Học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên tận tâm, vui vẻ và giàu chuyên môn.

Nhận trợ cấp xứng đáng với nỗ lực và cống hiến trong suốt thời gian thực tập.

Sau kỳ thực tập, được cấp giấy chứng nhận có dấu mộc của Công ty, giúp tăng sức cạnh tranh khi ra trường.

Được xác nhận các kỹ năng và kiến thức đã tích lũy tại Công ty, tạo lợi thế lớn trong quá trình tìm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY AZTAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.