Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Cụm công nghiệp Cao Thắng, xã Cao Thắng, Thanh Miện

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tham gia vào các dự án xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án. Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thi công, lắp đặt, vận hành, bảo trì các công trình xây dựng. Thu thập, phân tích và xử lý thông tin kỹ thuật liên quan đến dự án. Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, tài liệu kỹ thuật cho dự án. Hỗ trợ giám sát, kiểm tra chất lượng thi công, lắp đặt, vận hành, bảo trì các công trình xây dựng. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào các dự án xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thi công, lắp đặt, vận hành, bảo trì các công trình xây dựng.

Thu thập, phân tích và xử lý thông tin kỹ thuật liên quan đến dự án.

Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, tài liệu kỹ thuật cho dự án.

Hỗ trợ giám sát, kiểm tra chất lượng thi công, lắp đặt, vận hành, bảo trì các công trình xây dựng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. Có khả năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật liên quan đến xây dựng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có khả năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật liên quan đến xây dựng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. (Từ 13 - 15 Triệu) Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. (Từ 13 - 15 Triệu)

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin