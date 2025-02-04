Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chế tạo máy Fuji làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Cụm Công Nghiệp 1 Thạch Khôi, Phường Thạch Khôi, TP Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý linh kiện, vật tư của các dự án được giao.

Lắp đặt tủ điện, bảng điều khiển, hệ thống điều khiển khí nén, thủy lực... theo sơ đồ thiết kế.

Hỗ trợ test thử, hiệu chỉnh máy.

Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành điện, tự động hóa, cơ điện tử.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có thể làm thêm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Chế tạo máy Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận ( từ 6-10 triệu ).

+ Thưởng các ngày Lễ, Tết lớn trong năm.

+ Thưởng cuối năm tháng lương thứ 13.

+ Phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch hàng năm.

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm (XH, YT, TN) theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy định của công ty.

+ Có cơ hội được đào tạo lên vị trí thiết kế điện, lập trình PLC nếu có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chế tạo máy Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin