Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Mức lương
600 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: KCN An Phát 1

- Quốc Tuấn

- Nam Sách

- Hải Dương, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 600 - 700 USD

– Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng (nếu có yêu cầu cụ thể phải đưa ra tiến độ thực thi hàng tuần).
– Giám sát thi công các nhà thầu phụ (nếu có) theo tiến độ.
– Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ (kiểm tra báo cáo cán bộ cấp dưới lập trước khi gửi).
– Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
– Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường và cán bộ thanh toán.

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Chuyên ngành: Xây dựng, Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật
– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động giám sát thi công công trình.
– Vi tính: sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad…

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

