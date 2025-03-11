Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
- Quảng Ninh: KCN An Phát 1
- Quốc Tuấn
- Nam Sách
- Hải Dương, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 600 - 700 USD
– Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng (nếu có yêu cầu cụ thể phải đưa ra tiến độ thực thi hàng tuần).
– Giám sát thi công các nhà thầu phụ (nếu có) theo tiến độ.
– Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ (kiểm tra báo cáo cán bộ cấp dưới lập trước khi gửi).
– Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
– Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường và cán bộ thanh toán.
Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động giám sát thi công công trình.
– Vi tính: sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad…
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
