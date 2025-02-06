Tuyển Nhân viên kỹ thuật Unique Sound Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Binh Giang, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra và sửa chữa máy móc, thiết bị, mạch điện tử bị lỗi hỏng trong quá trình sử dụng trong sản xuất.

- Lập trình hoặc sửa code các dòng vi điều khiển như : PIC, AVR , PLC , Arduino ...

- Có thể thiết kế mạch điện tử cơ bản bằng phần mềm thiết kế

- Lập kế hoạch và đưa ra các ý tưởng cải tiến quy trình sản xuất, máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất

- Làm các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học trở lên về chuyên ngành điện tử tự động hóa hoặc cơ điện tử

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các thiết bị, linh kiện điện tử trong công nghiệp, có thể thiết kế mạch điện tử đơn giản là 1 lợi thế

** Quyền lợi được hưởng:

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Được đào tạo theo chính sách của công ty.

- Môi trường văn hóa công ty tốt, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unique Sound Vietnam Ltd., Co.

