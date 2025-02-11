Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Xưởng A3 - 1, A3 - 2, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Vệ sinh máy in và bảng kẽm.

Tra thêm giấy vào máy in, sử dụng thiết bị hỗ trợ khi cần thiết.

Bổ sung mực vào các công đoạn in khi cần thiết.

Bảo quản bảng kẽm và các thiết bị theo đúng quy cách.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm vận hành máy in offset là lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Thân thiện, nhiệt tình trong công việc

Siêng năng và chăm chỉ

Có thể làm thêm giờ và làm theo ca

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH full lương thỏa thuận, BHYT, BHTN đầy đủ.

Chế độ nghỉ phép năm 14 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương.

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác.

Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

