Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Xưởng A3
- 1, A3
- 2, KCN Cẩm Điền
- Lương Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Vệ sinh máy in và bảng kẽm.
Tra thêm giấy vào máy in, sử dụng thiết bị hỗ trợ khi cần thiết.
Bổ sung mực vào các công đoạn in khi cần thiết.
Bảo quản bảng kẽm và các thiết bị theo đúng quy cách.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm vận hành máy in offset là lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Thân thiện, nhiệt tình trong công việc
Siêng năng và chăm chỉ
Có thể làm thêm giờ và làm theo ca
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH full lương thỏa thuận, BHYT, BHTN đầy đủ.
Chế độ nghỉ phép năm 14 ngày/năm có lương, nghỉ các ngày lễ tết có lương.
Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn. Ngoài lương cơ bản, sẽ có thêm phụ cấp chuyên cần hàng ngày, ăn trưa miễn phí tại công ty, lương tháng thứ 13,phụ cấp khác.
Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, có đủ các độ tuổi từ 8x,9x,10x
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái, được phát triển chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
