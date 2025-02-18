Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 800 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 800 USD

Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)

Mức lương
300 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Cụm Công nghiệp Lương Điền

- xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 300 - 800 USD

* Mức lương: 8 triệu - 15 triệu
* Kinh nghiệm: Không yêu cầu
* Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp/ cao đẳng/đại học ngành nghề Điện công nghiệp- Điện tự động hóa
*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
+ Lắp đặt dây chuyền thiết bị mới theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
+ Sửa chữa khắc phục kịp thời sự cố hàng ngày.
+ Tham gia sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, công trình, nhà xưởng, hệ thống điện theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
*** Quyền lợi được hưởng
+ TĂNG LƯƠNG 02 LẦN TRONG NĂM ĐẦU TIÊN
+ Được đóng BHXH, BHYT; BHTN; tham gia tổ chức Công đoàn theo quy định của NN.
+ Thời gian làm việc: làm việc theo ca.

Với Mức Lương 300 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)

Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Lương Điền - xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-300-800-thang-tai-hai-duong-job307530
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Hải Dương Hải Phòng Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 240 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 70 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO PHÚC HƯNG
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Mascot Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Mascot Việt Nam
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
0.9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chế tạo máy Fuji làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chế tạo máy Fuji
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Unique Sound Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Hải Dương thu nhập 550 - 900 USD Unique Sound Vietnam Ltd., Co.
550 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Hamaden Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 800 USD Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)
300 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
600 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Hulane Electronic (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 27 Triệu Công Ty TNHH Hulane Electronic (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Brother Industries (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Brother Industries (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Unique Sound Vietnam Ltd., Co. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Unique Sound Vietnam Ltd., Co.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Điện Tử LEO Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH Điện Tử LEO Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Silkroad Hà Nội làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Silkroad Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Representative office of Mascot International Norway AS làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Representative office of Mascot International Norway AS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Uniden Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Uniden Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiền Lê làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiền Lê
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Hamaden Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
600 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Uniden Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Uniden Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Uniden Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Uniden Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm