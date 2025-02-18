Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 800 USD

* Mức lương: 8 triệu - 15 triệu

* Kinh nghiệm: Không yêu cầu

* Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp/ cao đẳng/đại học ngành nghề Điện công nghiệp- Điện tự động hóa

*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

+ Lắp đặt dây chuyền thiết bị mới theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

+ Sửa chữa khắc phục kịp thời sự cố hàng ngày.

+ Tham gia sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, công trình, nhà xưởng, hệ thống điện theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

*** Quyền lợi được hưởng

+ TĂNG LƯƠNG 02 LẦN TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

+ Được đóng BHXH, BHYT; BHTN; tham gia tổ chức Công đoàn theo quy định của NN.

+ Thời gian làm việc: làm việc theo ca.