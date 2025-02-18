Tuyển Nhân viên kỹ thuật Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)
- Hải Dương: Cụm Công nghiệp Lương Điền
- xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 300 - 800 USD
* Mức lương: 8 triệu - 15 triệu
* Kinh nghiệm: Không yêu cầu
* Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp/ cao đẳng/đại học ngành nghề Điện công nghiệp- Điện tự động hóa
*** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
+ Lắp đặt dây chuyền thiết bị mới theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
+ Sửa chữa khắc phục kịp thời sự cố hàng ngày.
+ Tham gia sửa chữa, bảo dưỡng công trình xây dựng, hệ thống cấp thoát nước, công trình, nhà xưởng, hệ thống điện theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
*** Quyền lợi được hưởng
+ TĂNG LƯƠNG 02 LẦN TRONG NĂM ĐẦU TIÊN
+ Được đóng BHXH, BHYT; BHTN; tham gia tổ chức Công đoàn theo quy định của NN.
+ Thời gian làm việc: làm việc theo ca.
Với Mức Lương 300 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Hoàng Dương - Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình (CADI-SUN)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
