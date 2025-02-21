Tuyển Nhân viên kỹ thuật Representative office of Mascot International Norway AS làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Representative office of Mascot International Norway AS
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Representative office of Mascot International Norway AS

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Representative office of Mascot International Norway AS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và tạo tài liệu kỹ thuật của sản xuất
- Làm tài liệu kỹ thuật mới dựa trên sản phẩm mẫu và phương pháp may thực tế
- Làm tài liệu kỹ thuật cho mã hàng mới theo yêu cầu của công ty mẹ
- Kiểm tra, tính toán định mức nguyên phụ liệu cho mỗi mã hàng và thông báo cho công ty mẹ
- Kiểm tra, so sánh tài liệu kỹ thuật với danh sách nguyên phụ liệu và sản phẩm mẫu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có)
- Làm bản vẽ cho những mẫu phát triển theo yêu cầu của công ty mẹ
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài liệu kỹ thuật cho trưởng chuyền và nhân viên kiểm hàng
- Những công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ may
- Có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành may trong công việc
- Có khả năng tính định mức phụ liệu và làm bản vẽ kỹ thuật cho mã hàng
- Vi tính văn phòng cơ bản
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ

Tại Representative office of Mascot International Norway AS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Representative office of Mascot International Norway AS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Representative office of Mascot International Norway AS

Representative office of Mascot International Norway AS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

