Tuyển Nhân viên kỹ thuật Representative office of Mascot International Norway AS làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Representative office of Mascot International Norway AS
- Hải Dương: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và tạo tài liệu kỹ thuật của sản xuất
- Làm tài liệu kỹ thuật mới dựa trên sản phẩm mẫu và phương pháp may thực tế
- Làm tài liệu kỹ thuật cho mã hàng mới theo yêu cầu của công ty mẹ
- Kiểm tra, tính toán định mức nguyên phụ liệu cho mỗi mã hàng và thông báo cho công ty mẹ
- Kiểm tra, so sánh tài liệu kỹ thuật với danh sách nguyên phụ liệu và sản phẩm mẫu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có)
- Làm bản vẽ cho những mẫu phát triển theo yêu cầu của công ty mẹ
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tài liệu kỹ thuật cho trưởng chuyền và nhân viên kiểm hàng
- Những công việc khác được cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ may
- Có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành may trong công việc
- Có khả năng tính định mức phụ liệu và làm bản vẽ kỹ thuật cho mã hàng
- Vi tính văn phòng cơ bản
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ
