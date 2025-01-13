Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập 600 - 700 USD

Mức lương 600 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát (An Phát Complex) Km47, Quốc lộ 5, P.Việt Hòa, TP. Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 600 - 700 USD

- Kiểm tra rà soát hệ thống điện, hệ thống máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt, không có phản ánh từ sản xuất.

- Xử lý các sự cố máy, sự cố điện ảnh hưởng đến sản xuất. Thực hiện đầy đủ các quy trình kỹ thuật. Kiểm tra cấp vật tư sửa chữa, vật tư dự phòng luôn đầy đủ.

- Báo trưởng bộ phận chủng loại, số lượng vật tư cần mua thay thế sửa chữa. Vị trí làm việc, khu vực sửa chữa luôn đảm bảo 5S và ATLĐ-PCCN. Báo cáo công việc kế hoạch, công việc sự cố, báo cáo kiểm tra ATLĐ-PCCN. Ghi chép đầy đủ vật tư cấp sử dụng, dự phòng

Với Mức Lương 600 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về điện, sửa chữa máy móc, thiết bị,...

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên khối ngành Kỹ thuật

- Ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

