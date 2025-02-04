Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam
Mức lương
500 - 750 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 750 USD
*** Mô tả công việc:
- Thiết kế Jig, thiết bị tự động phục vụ sản xuất, cải tiến
- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 500 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu công việc:
- Nam tuổi từ 24-30
- Tốt nghiệp từ Đại học trong các trường chuyên ngành Cơ điện tử, tự động hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về thiết kế Jig, thiết bị tự động phục vụ sản xuất, cải tiến
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Solidwork, Inventor....
- Biết lập trình PLC, HMI, Keyence, Mitsubishi, Siemens.
- Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương
- Thành thạo vi tính văn phòng word, excel, powerpoint
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài.
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm cao với công việc.
Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam
