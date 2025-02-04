Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

Mức lương
500 - 750 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 750 USD

*** Mô tả công việc:
- Thiết kế Jig, thiết bị tự động phục vụ sản xuất, cải tiến
- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 500 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu công việc:
- Nam tuổi từ 24-30
- Tốt nghiệp từ Đại học trong các trường chuyên ngành Cơ điện tử, tự động hóa
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về thiết kế Jig, thiết bị tự động phục vụ sản xuất, cải tiến
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Solidwork, Inventor....
- Biết lập trình PLC, HMI, Keyence, Mitsubishi, Siemens.
- Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương
- Thành thạo vi tính văn phòng word, excel, powerpoint
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài.
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D3 & F- KCN Phúc Điền, xã Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

