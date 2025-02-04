Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD

Mức lương 500 - 750 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 750 USD

*** Mô tả công việc:

- Thiết kế Jig, thiết bị tự động phục vụ sản xuất, cải tiến

- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 500 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu công việc:

- Nam tuổi từ 24-30

- Tốt nghiệp từ Đại học trong các trường chuyên ngành Cơ điện tử, tự động hóa

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về thiết kế Jig, thiết bị tự động phục vụ sản xuất, cải tiến

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Solidwork, Inventor....

- Biết lập trình PLC, HMI, Keyence, Mitsubishi, Siemens.

- Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương

- Thành thạo vi tính văn phòng word, excel, powerpoint

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài.

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam

