Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 45, Phố Phùng Khắc Khoan, Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Xây dựng, bảo trì và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị và hệ thống trong công ty

Thiết lập quy trình bảo hành và bảo dưỡng sản phẩm sau khi triển khai

Khắc phục các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu có tiếng Trung hoặc Anh, kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên,

Tư duy logic và khả năng sáng tạo

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Sẽ được đóng bhxh theo quy định nhà nước và hưởng các chế độ

Nghỉ phép có lương

Các khoản phụ cấp khác gồm phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY

