Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 45, Phố Phùng Khắc Khoan, Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng, bảo trì và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị và hệ thống trong công ty
Thiết lập quy trình bảo hành và bảo dưỡng sản phẩm sau khi triển khai
Khắc phục các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có tiếng Trung hoặc Anh, kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên,
Tư duy logic và khả năng sáng tạo
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo
Tư duy logic và khả năng sáng tạo
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Sẽ được đóng bhxh theo quy định nhà nước và hưởng các chế độ
Nghỉ phép có lương
Các khoản phụ cấp khác gồm phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa
Nghỉ phép có lương
Các khoản phụ cấp khác gồm phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI