Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 45, Phố Phùng Khắc Khoan, Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, bảo trì và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị và hệ thống trong công ty
Thiết lập quy trình bảo hành và bảo dưỡng sản phẩm sau khi triển khai
Khắc phục các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có tiếng Trung hoặc Anh, kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên,
Tư duy logic và khả năng sáng tạo
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Sẽ được đóng bhxh theo quy định nhà nước và hưởng các chế độ
Nghỉ phép có lương
Các khoản phụ cấp khác gồm phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH SEANET TECHNOLOGY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 45, Phố Phùng Khắc Khoan, Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

