Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Ogino Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 500 USD

- Đàm phán với khách hàng khi có khiếu nại từ khách hàng.

- Phân loại và xử lý bất thường tại dây chuyền gia công CNC.

- Điều tra nguyên nhân và đưa ra đối sách, lập báo cáo.

* Chế độ thưởng:

- Lương tháng 13 (Năm 2024 thưởng 2.8 tháng lương cơ bản), thưởng Tết, Thưởng Đặc biệt, Thưởng 2/9...

* Chế độ khác:

- Bảo hiểm 24h (áp dụng từ thử việc), liên hoan (3 tháng/lần), quà sinh nhật, tiệc cuối năm hoặc du lịch cho toàn bộ nhân viên và người thân (1 năm/lần), giải bóng đá OVC (1 năm/lần) v.v…

* Chế độ suất ăn:

- Suất ăn trưa miễn phí tại công ty

* Công việc

- Nhân viên mới chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chu đáo, cẩn thận, tận tình.

- Nhà xưởng mát mẻ có điều hòa nhiệt độ.

- Làm việc lâu dài, ổn định.

- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và đi tu nghiệp tại Nhật Bản.