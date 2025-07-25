Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Ogino Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Ogino Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh
- Bắc Ninh: Lô 130, số 11, đường 3, KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 500 USD
- Đàm phán với khách hàng khi có khiếu nại từ khách hàng.
- Phân loại và xử lý bất thường tại dây chuyền gia công CNC.
- Điều tra nguyên nhân và đưa ra đối sách, lập báo cáo.
* Chế độ thưởng:
- Lương tháng 13 (Năm 2024 thưởng 2.8 tháng lương cơ bản), thưởng Tết, Thưởng Đặc biệt, Thưởng 2/9...
* Chế độ khác:
- Bảo hiểm 24h (áp dụng từ thử việc), liên hoan (3 tháng/lần), quà sinh nhật, tiệc cuối năm hoặc du lịch cho toàn bộ nhân viên và người thân (1 năm/lần), giải bóng đá OVC (1 năm/lần) v.v…
* Chế độ suất ăn:
- Suất ăn trưa miễn phí tại công ty
* Công việc
- Nhân viên mới chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chu đáo, cẩn thận, tận tình.
- Nhà xưởng mát mẻ có điều hòa nhiệt độ.
- Làm việc lâu dài, ổn định.
- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và đi tu nghiệp tại Nhật Bản.
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Ogino Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ogino Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI