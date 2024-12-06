Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, Cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, HN, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khảo sát mặt bằng thi công, lên sơ đồ, bản vẽ mặt bằng, ý tưởng triển khai

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ.

Bóc tách khối lượng vật tư

Vẽ bản vẽ: Tương tác với các phòng ban về đơn hàng để thiết kế các bản vẽ theo yêu cầu từ các phòng ban và khách hàng.

Các công việc khác được giao

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: điện, điện tử, cơ điện, hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Sử dung thành thạo Autocad, biết triển khai bản vẽ.

Có kỹ năng đọc bản vẽ, đọc tài liệu kỹ thuật.

Có bằng lái xe ô tô B1 trở lên (yêu cầu bắt buộc)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12-15t + phụ cấp+ thưởng (thu nhập từ 15-20tr/tháng)

Đặc biệt: được tạo cơ hội Kinh doanh sản phẩm của công ty và hưởng thêm cơ chế hoa hồng khi bán được hàng.

Thời gian làm việc: 8h đến 17h15, từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy cách tuần

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, tháng lương 13, du lịch, du xuân...và các chế độ khác theo Luật lao động.

Địa chỉ làm việc: Số 30, KCN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

