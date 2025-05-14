Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến Dịch vụ kiểm soát côn trùng:

Thực hiện công việc phun xịt, kiểm soát côn trùng dịch hại và đưa ra các đề xuất cho khách hàng.

Phản hồi về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của khách hàng lên cấp trên.

Bảo quản tất cả các thiết bị, công cụ, phương tiện đi lại và các dụng cụ khác do công ty cấp phát, để làm việc trong điều kiện hoạt động tốt.

Lập kế hoạch và thực hiện theo lộ trình để đảm bảo có mặt kịp thời tại tất cả các địa điểm làm dịch vụ.

Đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết (như báo cáo dịch vụ, danh sách dịch vụ, ...) sử dụng trong các dịch vụ kiểm soát dịch hại được thực hiện đầy đủ, giải thích cho khách hàng, ký và nộp cho giám sát sau khi hoàn tất dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 18 - 45 tuổi.

Không yêu cầu bằng cấp.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo.

Ưu tiên biết lái xe ô tô.

Sức khỏe tốt.

Làm việc tại TPHCM và các tỉnh lân cận (đi về trong ngày có phụ phí)

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng Tết âm lịch, thưởng các ngày lễ khác.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chế độ nghỉ mát hàng năm, hàng quý theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

