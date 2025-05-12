Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sửa chữa thay thế linh kiện điện tử, sửa chữa các dòng UPS

Biết về điện tử công suất.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện tự động hóa

- Có từ 2 năm kinh nghiệm về lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng các dòng UPS …

- Am hiểu về điện tử căn bản

- Biết đo đạc sửa chữa thay thế linh kiện điện tử

- Đã sửa chữa thay thế các bo nguồn sung hoặc nguồn công suất nhỏ và công suất lớn

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-20tr

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHTN, BHYT);

- Thưởng lễ, tết theo quy định;

- Được tham gia tiệc tất niên, sinh nhật công ty; team building hàng năm

- Được nghỉ các chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

