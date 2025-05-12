Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sửa chữa thay thế linh kiện điện tử, sửa chữa các dòng UPS
Biết về điện tử công suất.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện tự động hóa
- Có từ 2 năm kinh nghiệm về lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng các dòng UPS …
- Am hiểu về điện tử căn bản
- Biết đo đạc sửa chữa thay thế linh kiện điện tử
- Đã sửa chữa thay thế các bo nguồn sung hoặc nguồn công suất nhỏ và công suất lớn

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-20tr
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHTN, BHYT);
- Thưởng lễ, tết theo quy định;
- Được tham gia tiệc tất niên, sinh nhật công ty; team building hàng năm
- Được nghỉ các chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

