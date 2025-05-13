Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, triển khai đến các bên liên quan • Kiểm tra và triển khai các tài liệu chuẩn bị thiết kế khuôn tới nhà cung cấp • Quản lý tiến độ thiết kế, gia công và chạy thử khuôn đảm bảo theo kế hoạch • Nghiên cứu lỗi phát sinh và đối sách • Tổng hợp vấn đề và báo cáo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí/cơ khí chế tạo • Tiếng Anh cơ bản để báo cáo • Có thể đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Auto cad/NX • Ưu tiên có kinh nghiệm về khuôn đúc nhựa/dập PX • Chấp nhận ứng viên mới ra trường • Ưu tiên làm được ca đêm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12 triệu • Thưởng hấp dẫn (thưởng tết, thưởng hè, thưởng hoàn thành hợp đồng,…) • Có xe đưa đón, hỗ trợ ăn trưa • Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng • Ngày nghỉ: tất cả các chủ nhật và 2 ngày thứ bảy trong tháng • Nghỉ lễ: 4 đợt nghỉ dài (tối thiểu 4 ngày liên tục)/năm, có xe đưa đón miễn phí về các tỉnh xa • Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin