Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Làm việc theo ca của sản xuất, đồng ý tăng ca khi có yêu cầu.

+ Khả năng làm việc độc lập trong môi trường năng động

Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT,BHTN, BH Bảo minh.

- Tham quan, nghỉ mát hàng năm, và các chế độ phúc lợi khác ( chuyên cần, xăng xe, nhà ở, con nhỏ…)

- Tăng lương 1 năm 1 lần theo định kỳ của công ty và kế hoạch tăng lương theo quy định của chính phủ.

- Tháng lương thứ 13, thưởng tết âm lịch, Dương lịch , ngày lễ 30/4, 1/5, 2/9 , trung thu…..

- Có cơ hội học hỏi và nâng cao kiến thức nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin