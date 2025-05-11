Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Làm việc theo ca của sản xuất, đồng ý tăng ca khi có yêu cầu.
+ Khả năng làm việc độc lập trong môi trường năng động
Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN, BH Bảo minh.
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm, và các chế độ phúc lợi khác ( chuyên cần, xăng xe, nhà ở, con nhỏ…)
- Tăng lương 1 năm 1 lần theo định kỳ của công ty và kế hoạch tăng lương theo quy định của chính phủ.
- Tháng lương thứ 13, thưởng tết âm lịch, Dương lịch , ngày lễ 30/4, 1/5, 2/9 , trung thu…..
- Có cơ hội học hỏi và nâng cao kiến thức nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
