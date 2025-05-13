Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Thăng Long, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất trong công ty

Đề xuất các vấn đề cải tiến máy móc, công việc.

Hỗ trợ trong việc thiết lập, cài đặt các phần mềm quản lý sản xuất

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kỹ thuật.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa

Sử dụng thành thạo máy tính

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại các Công ty Sản xuất

Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc.

Có khả năng làm việc lâu dài

Ưu tiên những ứng viên sống gần khu Công nghiệp Thăng Long

Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực, các chế độ BHXH, BHYT theo Luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện

Du lịch, hoạt động thể thao, giải trí

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.