Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Thăng Long, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất trong công ty
Đề xuất các vấn đề cải tiến máy móc, công việc.
Hỗ trợ trong việc thiết lập, cài đặt các phần mềm quản lý sản xuất
ỗ trợ trong việc thiết lập, cài đặt các phần mềm quản lý sản xuất
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kỹ thuật.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa
Sử dụng thành thạo máy tính
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại các Công ty Sản xuất
Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc.
Có khả năng làm việc lâu dài
Ưu tiên những ứng viên sống gần khu Công nghiệp Thăng Long
Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa
Sử dụng thành thạo máy tính
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại các Công ty Sản xuất
Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc.
Có khả năng làm việc lâu dài
Ưu tiên những ứng viên sống gần khu Công nghiệp Thăng Long
Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực, các chế độ BHXH, BHYT theo Luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện
Du lịch, hoạt động thể thao, giải trí
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện
Du lịch, hoạt động thể thao, giải trí
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI