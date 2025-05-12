Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BMAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BMAT
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH BMAT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 14 ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Có kinh nghiệm về triển khai Camera, đi dây, bấm mạng.
• Có kinh nghiệm về cài đặt, xử lý lỗi máy tính.
• Cài đặt máy tính, màn hình, máy in, tổng đài phục vụ yêu cầu của khách hàng.
• Cài đặt máy chủ, Switch, Wifi phục vụ yêu cầu của khách hàng (Được đào tạo hướng dẫn)
• Thi công hệ thống Camera theo yêu cầu của khách hàng.
• Bảo hành các sản phẩm khi xảy ra lỗi.
• Hỗ trợ người sử dụng tận nơi khi cần thiết.
• Chịu trách nhiệm đảm bảo hàng ra và vào đúng chất lượng và số lượng.
• Nắm rõ các đầu mối xe chở hàng/người bảo hành/người hỗ trợ cho các vấn đề kỹ thuật để vận hành hệ thống.
• Thi công các hệ thống theo yêu cầu cho một dự án (Máy tính, máy in, màn hình, dây mạng, tổng đài điện thoại, máy chủ, switch, wifi, rack, camera...)
• Bảo dưỡng các hệ thống máy tính mà khách hàng có nhu cầu hợp đồng.
• Đảm bảo thẩm mỹ cho các công trình được thi công (Chạy dây, bấm dây, nẹp, bó dây, đánh số, lắp đặt...)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành liên quan
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, kỹ thuật...
• Có kinh nghiệm về triển khai Camera, đi dây, bấm mạng.
• Có kinh nghiệm về cài đặt, xử lý lỗi máy tính
• Năng động và tự tin cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
• Khả năng làm việc nhanh, hiệu quả trong điều kiện áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH BMAT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 8tr – 10tr + thưởng doanh số (Trao đổi khi phỏng vấn).
Cuối năm xét thưởng theo sự cống hiến.
Thử việc: 02 tháng
Làm việc trong môi trường có sự năng động, chuyên nghiệp cao.
Được hướng dẫn đào tạo trong quá trình nhận và thử việc.
Hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo quy định của luật lao động.
BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp, Nghỉ phép >=12 ngày/năm, Company Trip, Đào tạo.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Từ 8h – 17h30, nghỉ trưa 1,5h.
Nghỉ thứ 7 và ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BMAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

