Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Lắp đặt phần cơ & điện, test hệ thống điện thang máy

+ Thực hiện vận hành đấu nối điện cho các công trình, dự án thang máy đang triển khai

+ Lên kế hoạch, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thang máy theo yêu cầu của công ty.

+ Bàn giao các thang máy đã kiểm định cho khách hàng

+ Chủ động hướng dẫn cho khách hàng khi nhận biết hoặc nhận thấy khách hàng có nhu cầu cần hướng dẫn sử dụng thang máy và hướng dẫn cứu hộ thang máy.

+ Khắc phục tạm thời hệ thống thang máy khi có sự cố đột ngột, sau đó báo cáo lại cho giám sát để điều phối, sửa chữa hoàn chỉnh.

+ Tuân thủ quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, hệ thống thang khách, hệ thống thang hàng, các loại thang máy thang cuốn.

+ Tuân thủ và thực hiện theo các tài liệu đã được phát hành bởi phòng Kỹ thuật - Bảo trì Thang máy

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc khi gặp vấn đề khó khăn.

+ Các công việc khác theo sự phân bổ từ Giám sát kỹ thuật thang máy và Trưởng phòng kỹ thuật.

+ Lắp đặt, vận hành và sửa chữa hệ thống thang máy tự động

+ Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng khi có yêu cầu.

+ Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam giới, sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, thật thà;

+ Tốt nghiệp các chuyên ngành: Điện, cơ điện tử, kỹ thuật điện, tự động hóa, cơ khí, máy xây dựng;

+ Có kỹ năng lập kế hoạch cho dự án thi công lắp đặt là một lợi thế

+ Có kỹ năng và kinh nghiệm về thang máy

+ Đã trực tiếp tham gia thi công lắp đặt và vận hành thang máy

+ Nắm vững hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về thang máy, thang cuốn

+ Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp (cố định): 12-15 triệu/tháng (tùy năng lực ứng viên hoặc do ứng viên đề xuất) + Thưởng theo công trình/dự án

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, được tháng lương thứ 13

- Thưởng lễ tết, cuối năm: Theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA

